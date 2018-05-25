«Надеюсь, нам всем хватит ума и дальновидности»

Россия на 99% готова к проведению чемпионата мира на футболу, стартующему 14 июня, уверен министр спорта Павел Колобков. Такую оценку он озвучил в интервью МИЦ «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 25 мая. О том, как страна готовится к мундиалю, есть ли шансы у российской сборной, сходит ли Григорий Родченков с ума и многом другом — читайте в материале портала iz.ru.

Готовность №1

— Считанные дни остаются до ЧМ по футболу, в предвкушении уже все. До сих пор ощущение праздника — оно все ближе и ближе, как Новый год. Вот я каждый день что-то новое узнаю, как болельщик. Как бы Вы оценили подготовку к ЧМ в нашей стране?

— Действительно, быстро пролетело время с момента подачи заявки на проведение чемпионата. Проведена огромная работа. Наверное, не на 100%, но на 99% мы готовы. Совсем недавно мы провели итоговое совещание наблюдательного совета, провел его президент РФ. Был на наблюдательном совете президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Мы подводили итоги, по сути, уже за два месяца до Олимпийских... До ЧМ, прошу прощения.

— Хорошая оговорка. Больше событий спортивных и разных в нашей стране.

— Да. Возвращаясь к готовности — я ее оцениваю практически как 100-процентную. С сегодняшнего дня все стадионы уже переходят в рядовой режим совершенной безопасности, с 1 числа [июня] — под управление организационного комитета. То есть остаются отдельные штрихи, нужно лоск навести на все стадионы и на всю сопутствующую инфраструктуру. На всех стадионах проведены тестовые матчи, не менее трех на каждом. С каждой последующей игрой мы отлаживали работу и эксплуатационных служб, и работу системы безопасности, волонтеров, контролеров, распределителей. (...)

Надо сказать, что все системы сработали хорошо. Что кстати, было оценено соответствующими работниками и международной федерации. Они присутствовали на всех матчах.

— Вы часто отмечали, что, к сожалению, была развернута кампания по дискредитации ЧМ-2018, прежде всего в зарубежных СМИ. Как Вы считаете, это отразится на имидже нашей страны или мы сможем доказать обратное?

— Все мы помним, какая кампания была проведена в некоторых СМИ западных по поводу проведения Кубка конфедераций. В итоге он снял все вопросы.

Понимаете, нам есть чем заниматься. Мы спокойно готовимся к ЧМ, стараемся не обращать внимание на некоторые заявления. К сожалению, есть люди, которые относятся к нашей стране негативно. Надеемся, во время чемпионата мы покажем нашу страну совершенно по-другому. Мы уверены, что болельщики, которые посетят стадионы, которые посмотрят матчи из фан-зоны, получат огромное удовольствие. Проработана и большая спортивная программа, и культурная. Более 30 городов вовлечено в проведение ЧМ.

— Очень важно, что Вы сконцентрировали внимание на том, что это не 13 городов и 11 стадионов. Получается, в принципе вся страна участвует в одном празднике.

— Да, свыше 30 городов активно вовлечены: там находятся базы команд, туда поедут болельщики, в том числе иностранные. (...) Стоит задача, во-первых, принять болельщиков. Их нужно расселить, им нужно показать города и регионы, их нужно накормить. Они должны получить удовольствие от посещения наших городов. В последние два месяца [до начала мундиаля] мы видим, насколько они преобразились. Огромная работа была проведена не только министерством спорта, оргкомитетом, но и каждым регионом.

Болеть нельзя сдаваться

— Как оцениваете шансы нашей сборной на предстоящем чемпионате? Спрашиваю Вас как болельщика.

— Сейчас у нас команда приступила к заключительному этапу подготовки, находится на сборах в Австрии. Еще будет два тестовых матча. К сожалению, наша команда не участвовала в отборочных соревнованиях (сборная на правах хозяйки мероприятия проходит автоматически — прим. iz.ru). Очень важно проверять свою силу именно в отборочных соревнованиях.

Но мы провели [тестовые матчи], наверное, с самыми сильными на сегодняшний момент в мире, топовыми командами Франции. Они, кстати, прошли не в товарищеской обстановке, а в достаточно боевой. Это выявило и наши слабые, и сильные стороны. Это пища для размышления нашей команды, тренерского штаба. Думаю, что у нас хорошие шансы есть обойти группу.

— Вы уверены в этом, да? Что сборной России под силу вытянуть группу?

— Знаете, не имеет смысла участвовать в соревнованиях, если ты не уверен в положительном результате. Считаю, что у нас есть хорошие шансы выйти из группы. Хотя вы заметили, наверное, что сейчас нет слабых команд.

Вот, например, команда Египта. Все мы знаем, как сильно в этом году играет [Мохаммед] Салах, лидер сборной и «Манчестер Юнайтед». Но все-таки в сборной команде играет 11 человек. Важна тактическая составляющая, поэтому я уверен и в нашей команде, и в нашем тренере, и в ребятах, что они приложат все силы для того, чтобы порадовать наших болельщиков у себя дома. После группы мы выходим — надеюсь, что мы выходим — на команду либо Португалии, либо Испании. Вот там уже действительно будет серьёзно.

— Как Вы оптимистично рассуждаете. Приблизительно также, как если бы Салах играл не в «Манчестере», а в «Ливерпуле» (министр оговорился — спортсмен является надающим в «Ливерпуле», а не «Манчестер Юнайтед» — прим. iz.ru) . Все-таки поправлюсь чуть-чуть. В принципе, мне Ваш оптимизм очень импонирует.

— Я вам так скажу: на спортивную площадку все-таки выходят живые люди, у которых есть и сильные, и слабые стороны. Это говорит человек, который знает, что такое спорт — олимпийский чемпион ни много ни мало. Все-таки каждый раз, когда выходишь на спортивную площадку, всё всегда по-новому. Очень часто зависит от этого настрой боевой, желание победить. В желании победить у наших ребят я нисколько не сомневаюсь.

Не пропадет зря

— Давайте вернемся к делам министерским. После ЧМ остается потрясающая инфраструктура, ее надо как-то задействовать. Что Вы думаете по этому поводу?

— Тестовые матчи показали, что интерес во всех городах к футболу огромен. Я присутствовал на многих из них. Я разговаривал с болельщиками, все положительно оценивают происходящие изменения. Большинство, конечно. Есть разные люди, как Вы сами знаете, но большинство оценивает это всё очень положительно. На каждом матче зрители сидели до окончания матча, до последнего свистка, поддерживали свои команды.

Даже матчи второго дивизиона на таких вот потрясающих стадионах смотрятся совершенно по-другому. Теперь с каждым регионом мы проработаем программу развития футбола. Сейчас у нас уже, по сути, завершающая стадия. (...) У нас 95 спортивных площадок, полностью обновленных, с современными раздевалками. Каждая из них либо уже закреплена за детской спортивной школой, либо за каким-то профессиональным спортивном клубом.

— То есть они не бесхозные, уже все под контролем?

— Все уже определено. (...) В программе наследия мы предусматриваем все-таки еще дополнительные вложения для проведения там [работ]. Где-то мы построим еще легкоатлетические дорожки.

Мы предполагаем, что в каждом регионе на базе футбольного стадиона совместно с сопутствующей инфраструктурой будут созданы детские футбольные центры. Этот статус мы будем присваивать совместно с Российским футбольным союзом. Вы знаете, что совсем недавно была утверждена и программа развития футбола. Она была разработана РФС, утверждена Минспорта. (...) Надеемся на отдачу, конечно. Она не завтра заработает в полном объеме, все-таки подготовка спортсменов занимает определенный срок. Но мы уверены, что футбол в России всегда будет и есть спорт номер один.

Отобьем своих

— Давайте перейдем к теме, без которой, к сожалению, нельзя никак обойтись. Допинговые истории, обвинения в адрес спортсменов. Многие дела уже дошли до судов. Как обстоит ситуация, смогут ли юристы защитить наших атлетов?

— Мы всегда говорили, что любые обвинения в отношении спортсменов, либо в отношении федерации должны быть доказаны. Вся необходимая доказательная база должна быть принята и оценена именно в судебных инстанциях, теми способами и методами, которые применяет нормальный суд.

Вы помните, наверное, что в конце января на протяжении двух недель рассматривались дела наших спортсменов. Из них 28 были полностью оправданы, 11 — частично. Эти все дела рассматривал независимый объективный Конституционный спортивный суд. Впервые на этом суде присутствовали эксперты, состоялся перекрестный допрос. Там был [бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA] Григорий Родченков и человек, который проводил называемое независимое расследование Ричард Макларен. (...)

Было заявление представителя WADA о том, что расследование в отношении ряда спортсменов у них уже закончено, и они набрали соответствующие материалы федерации. Безусловно, такое объединение против наших спортсменов должно быть расследовано. Если кто-то применял допинг, конечно, он должен понести наказание. Но любые голословные заявления, бездоказательные заявления будут опровергнуты. Наши спортсмены и федерации получат всю поддержку с нашей стороны.

— Не могу не спросить про Григория Родченкова. Совсем недавно он якобы стал оправдываться, что он не то говорил, и показания его не так восприняли. Потом стал опровергать уже это. Что происходит, он окончательно заврался? Или, может, ситуация вышла из-под его контроля?

— Это действительно происходило, и происходило как раз в рамках того расследования. (...) Он впервые столкнулся с сопротивлением, с рядом неудобных вопросов, которые он либо старательно обходил, либо не предавал им значения. Впервые и спортсмены, и эксперты задавали ему реальные вопросы, которые для него становились откровением.

К сожалению, этот человек выбрал для себя вот такой путь. Наверное, он чувствует, что интерес к его персоне падает. Новыми заявлениями, откровениями он его подогревает.

Спорт, мир, жвачка

— Перейдем еще к одной теме. Мы становимся большими специалистами по проведению крупных спортивных мероприятий мирового масштаба — Олимпиада, ЧМ по хоккею, Кубок конфедераций, предстоящий мундиаль. В связи с обвинениями в адрес России, теми же допинговыми скандалами многие страны отказываются участвовать в крупных соревнованиях. Как я понял, ваша позиция четка и ясна — мы все равно будем продолжать проводить соревнования и ждем в нашей стране гостей...

— В свое время мы не так много проводили международных соревнований в России. Потом, когда мы стали открытой страной, мы захотели принимать у себя наших коллег-иностранцев. Считаем и считали, что это всегда определенная возможность и показать страну, и выстроить дружеские отношения с международными федерациями, с иностранными спортсменами. И я хочу сказать, что в Россию всегда с удовольствием приезжают все иностранные команды, потому что мы умеем и любим проводить международные соревнования. (...)

Спорт — это не только соперничество, это всегда дружеская обстановка. [Спорт подразумевает] умение и возможность доказать некую силу именно в состязании. Но всегда любые соревнования заканчиваются в дружеской атмосфере.

К сожалению, сейчас некоторые организации берут на себя право влиять на эту сферу путем закрепления в кодексах, каких-то правилах невозможность проведения странами соревнования, где антидопинговая организация не признана, например, кодексом WADA. Какое это вообще имеет отношение к спорту, вот к той обстановке, о которой я вам рассказывал? К тем целям, которые ставит перед собой там международное спортивное движение? Это нам совершенно непонятно.

— Хочу услышать ответ на этот вопрос из уст министра спорта — спорт сейчас вне политики? Или это уже только красивая фраза?

— К сожалению, многие последние решения говорят о том, что спорт стал частью большой политики. (...) Надеюсь, нам хватит всем вот ума, дальновидности, разума и силы, чтобы противостоять таким тенденциям.

ЗОЖ на полстраны

— Последний вопрос. Сформировано новое правительство не так давно, теперь спорт курирует Ольга Голодец. Не новый человек в правительстве, но новый человек в спорте. Как Вы собираетесь выстраивать работу с вице-премьером? Какие главные задачи стоят перед министерством?

— Ольга Юрьевна курировала социальную политику на протяжении последних шести лет. Спорт для нее — сфера достаточно понятная. Сейчас мы активно встречаемся уже на протяжении последних нескольких недель. Я уверен в нашем продуктивном сотрудничестве и ее вовлеченности в развитие спорта. Перед нами стоят очень серьезные и масштабные задачи, совместно с Ольгой Юрьевной мы очень много вопросов можем решить.

Кстати говоря, в майском президентском указе как раз перед нами поставлена серьезная задача: 55% граждан должно заниматься спортом. По сути дела, это огромная цифра.

— А какова статистика на сегодняшний день?

— 36,8%. Мы пока идем в тех показателях. Это [увеличение] почти вдвое. Мы видим хорошую тенденцию: в России, в том числе в регионах, всё больше внимания уделяется спорту, всё больше людей хотят заниматься спортом и видят в этом для себя образ жизни. Наша задача — помочь это все реализовать. Уверен, что эти цифры достижимы. Для этого нам предстоит очень активно поработать. Сейчас мы думаем о новом национальном проекте, который охватит все направления развития спорта.