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Доступ на территорию «Лужников» ограничат на время ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Доступ на территорию спорткомплекса «Лужники» будет ограничен с 25 мая по 18 июля, на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Ограничения распространяются и на пешеходов, и на автомобилистов. В дни, когда на стадионе не будет матчей, доступ на территорию будет только у организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц. С 25 мая там начнут работать представители FIFA. В матчевые дни вокруг «Лужников» будут действовать пешеходные зоны для зрителей. Внутрь попасть можно будет только по паспорту болельщика и билету, сообщает сетевое издание m24.ru.

Помимо этого, изменится схема движения транспорта вокруг комплекса. В частности, полностью будут перекрыты улица Лужники и Лужнецкая набережная, а также съезд с внешней ТТК на Новодевичью набережную. Местные жители смогут проехать к своим домам беспрепятственно. Для этого необходимо получить специальный пропуск в префектуре Центрального административного округа (ЦАО).

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