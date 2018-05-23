Центр художественной гимнастики в «Лужниках» достроят до конца года

Центр художественной гимнастики в «Лужниках» будет сдан в конце осени — начале зимы. Об этом в среду, 23 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Темп работ хороший, если бы не задержки, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, то в начале осени мы бы его сдали, а так скорее в конце осени — начале зимы сдадим», — приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Хуснуллин отметил, что в 2019 году может быть сдан дворец водных видов спорта. В нем будет четыре полноценных бассейна, большой фитнес-центр, аквапарк, а также бассейн с раздвигающейся крышей. В 2020 году планируется сдать спортивный зал «Дружба» и теннисный центр.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны, в том числе и в столице. Сборная РФ встретится в группе А с командами Египта, Уругвая, Саудовской Аравии. На матчах мирового первенства ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.