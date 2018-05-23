Прямой эфир

Центр художественной гимнастики в «Лужниках» достроят до конца года

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр художественной гимнастики в «Лужниках» будет сдан в конце осени — начале зимы. Об этом в среду, 23 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Темп работ хороший, если бы не задержки, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, то в начале осени мы бы его сдали, а так скорее в конце осени — начале зимы сдадим», — приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Хуснуллин отметил, что в 2019 году может быть сдан дворец водных видов спорта. В нем будет четыре полноценных бассейна, большой фитнес-центр, аквапарк, а также бассейн с раздвигающейся крышей. В 2020 году планируется сдать спортивный зал «Дружба» и теннисный центр.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны, в том числе и в столице. Сборная РФ встретится в группе А с командами Египта, Уругвая, Саудовской Аравии. На матчах мирового первенства ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музей футбола откроют в «Лужниках» после ЧМ-2018
Сухой танцующий фонтан откроется в «Лужниках» к ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017