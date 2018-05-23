Прямой эфир
Сюжет:

Музей футбола откроют в «Лужниках» после ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музей футбола откроется на территории СК «Лужники» после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, инициатива уже обсуждалась с руководством футбольного союза России, а музей откроется после того, как стадион войдет в режим нормального функционирования после мирового первенства. Для музея уже подобраны некоторые экспонаты.

Хуснуллин добавил, что «Лужники» и Москва подготовились к проведению чемпионата мира. Он напомнил, что стадион был сдан год назад, и с тех пор на нем прошел ряд матчей и массовых мероприятий, в рамках которых проводилась обкатка спортивного сооружения. По результатам тестовых матчей был сделан ряд улучшений. В частности, была модернизирована зона для журналистов, а также введена зона Wi-Fi на всем стадионе, сообщает телеканал «360». Помимо этого, было проведено благоустройство 160 га территории вокруг «Лужников», а также решен вопрос с транспортной инфраструктурой.

Хуснуллин добавил, что ведется строительство 45 новых объектов, но на время проведения ЧМ-2018 все строительные работы на территории спорткомплекса будут приостановлены. Полностью готов к ЧМ-2018 стадион «Лужники» будет к 25 мая. Как сообщает «Спорт-Экспресс», с этого дня там начнут работать представители FIFA. Заммэра отметил, что это будет зона эксклюзивного пользования.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная РФ встретится в группе А с командами Египта, Уругвая, Саудовской Аравии. На матчах мирового первенства ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
России посоветовали увеличить число футбольных школ после ЧМ-2018
Росавиация ограничит полеты над зонами проведения ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017