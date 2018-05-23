Музей футбола откроют в «Лужниках» после ЧМ-2018

Музей футбола откроется на территории СК «Лужники» после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, инициатива уже обсуждалась с руководством футбольного союза России, а музей откроется после того, как стадион войдет в режим нормального функционирования после мирового первенства. Для музея уже подобраны некоторые экспонаты.

Хуснуллин добавил, что «Лужники» и Москва подготовились к проведению чемпионата мира. Он напомнил, что стадион был сдан год назад, и с тех пор на нем прошел ряд матчей и массовых мероприятий, в рамках которых проводилась обкатка спортивного сооружения. По результатам тестовых матчей был сделан ряд улучшений. В частности, была модернизирована зона для журналистов, а также введена зона Wi-Fi на всем стадионе, сообщает телеканал «360». Помимо этого, было проведено благоустройство 160 га территории вокруг «Лужников», а также решен вопрос с транспортной инфраструктурой.

Хуснуллин добавил, что ведется строительство 45 новых объектов, но на время проведения ЧМ-2018 все строительные работы на территории спорткомплекса будут приостановлены. Полностью готов к ЧМ-2018 стадион «Лужники» будет к 25 мая. Как сообщает «Спорт-Экспресс», с этого дня там начнут работать представители FIFA. Заммэра отметил, что это будет зона эксклюзивного пользования.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная РФ встретится в группе А с командами Египта, Уругвая, Саудовской Аравии. На матчах мирового первенства ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.