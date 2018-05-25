«В городе произошли кардинальные изменения»

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили лимитированную транспортную карту, подготовленную специально к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России уже через несколько недель. По единому проездному уже могут ездить жители двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью МИЦ «Известия» рассказал о том, как изменится транспортная инфраструктура на период проведения спортивных мероприятий и каких нововведений стоит ожидать москвичам в ближайшем будущем.

— Какие соглашения планирует подписать правительство Москвы в сфере транспорта ближайшее время?

У нас несколько лет назад была заложена уже такая традиция – подписывать целый ряд соглашений. Что приятно, они все исполняются. Например, год назад мы представили вместе с правительством Санкт-Петербурга новую совмещенную транспортную карту «Тройка-Подорожник». На сегодняшний день больше 70 тыс. человек уже пользуется ей. Вчера на форуме мы представили новый дизайн лимитированной карты, посвященной Чемпионату мира по футболу. В двух городах будет выпущено 7 тысяч таких карт: 5 тысяч в Москве и 2 в Петербурге. Уверен, что гости чемпионата оценят и будут пользоваться этой картой, используя все возможности транспортной системы двух городов.

— Получилось ли реализовать какие-то проекты, о которых говорилось на прошлом форуме в Петербурге?

В прошлом году на форуме мы подписали соглашение о развитии электрического транспорта. По факту, на сегодняшний день, мы уже провели конкурсные процедуры и заключили уже 2 контракта с группой «ГАЗ» и с группой «КамАЗ» на поставку по 100 электробусов. Причем большинство электробусов появятся уже в этом году. Уверен, что первоклассники поедут первый раз в школу уже на электробусах на ряде районов города. Отрадно, что те намерения, которые обсуждаются на форуме, потом воплощаются в жизнь. С точки зрения транспортного комплекса у нас все так и получилось.

— Готова ли транспортная система Москвы к повышенной нагрузке в период чемпионата? Планируется ли введение новых маршрутов для болельщиков или каких-то специальных рейсов?

Транспортная система Москвы полностью готова. Мы проводили и Кубок конфедерации, и тестовые матчи. Учли все недостатки. Отдельно проговорили с местными жителями ограничения, которые будут вводиться вокруг стадионов «Лужники» и «Спартак». Особенно это касалось Хамовнического района Москвы. По поручению мэра Москвы я лично встретился с жителями, и мы постарались договориться обо всех нюансах, связанных с работой транспорта в этот период. Чтобы успокоить автомобилистов, гостей города: каких-то существенных изменений в связи со спортивными мероприятиями в городе не будет. За исключением зон около стадионов «Лужники», «Спартак» и Воробьевых гор, где будет организована фан-зона.

— А как быть жителям города? Будут ли какие-то транспортные ограничения в связи с проведением чемпионата?

Город будет жить своей привычной жизнью, пользоваться всей транспортной системой можно будет пользоваться без всяких ограничений. Для гостей и болельщиков ЧМ будут организованы специальные шаттлы, маршруты для того, чтобы добраться от основных точек притяжения к стадионам. Если у вас есть Fan-ID и билет, вы можете пользоваться транспортной системой города бесплатно. Для гостей и болельщиков ЧМ мы подготовили большую программу. Мобильное приложение московского метрополитена, которое помогает проложить маршрут, будет переведено вот уже в начале июня на 7 языков. Для китайских болельщиков мы подготовили привычную им систему оплаты проезда. Есть такая система AliPay, которой они пользуются у себя на родине. Базовые станции, которые задействованы при проведении ЧМ, будут поддерживать эту систему. Болельщики смогут оплачивать проезд привычным им способом, как они делают это в Пекине и Шанхае.

— В метро уже объявляют станции на английском, как будет происходить общение с кассирами? Неужели все выучили английский?

Мы обучили более 400 наших кассиров английскому языку. Там, где сотрудник метрополитена говорит по-английски, на кассе метро будет специальная наклейка «We speak English». Иностранные туристы смогут увидеть это и получить необходимую информацию. Также у нас на станциях метро будут располагаться стойки общения. Там сотрудники еще более глубоко знают язык, они смогут помочь уже и с навигацией в городе и ответят на возникающие вопросы. Что самое приятное, что после ЧМ все это останется в московском метро. Мы ожидаем и уже сейчас видим, что число туристов в Москве растет с каждым годом.

— Как насчет таксистов, они тоже будут говорить на английском?

Во-первых, есть более 6,5 тысяч аккредитованных таксисты, которые прошли специальные курсы английского языка. Для этого правительство Москвы профинансировало их обучение на базе университета МАДИ в Москве. Также всем без исключения таксистам, а их более 50 тысяч человек только в Москве, розданы специальные инструкции и базовые термины, слова на английском языке для того, чтобы можно было как-то понять друг друга и общаться. Уверен, что проблем с этим не будет. Даже на нашем Call-центре появилась возможность получить базовую справку на английском языке.

— Планируются ли изменения системы парковки в связи с ЧМ?

Система платной парковки меняться не будет. Там, где вводится зона ограничения и зоны безопасности — около стадионов «Лужники», «Спартак», Воробьевых гор — изменится схема движения и изменится количество парковочных мест. Но базового в городе никаких изменений других не планируется.

— Как насчет роста цен? Планируете ли вы индексацию тарифов на платную парковку?

Те тарифы, которые мы приняли в конце прошлого года, вполне адекватны. Есть признак, по которому легко определить необходимость повышения тарифов: если в городе меньше 15% свободных парковочных мест. Сейчас в Москве оптимальные тарифы, мы не планируем менять тарифы на парковку в этом году.

— Не планируется ли распространять платную парковку на спальные районы?

Нет, на спальные районы не планируем. У нас идет иногда точечное расширение платной парковки. Но все эти расширения связаны только с мнением местных жителей и муниципальных депутатов. Могу напомнить, что местные жители получают приоритет над теми, кто приезжает к их дому. Они получают бесплатное резидентное разрешение на ночную парковку, а если хотят оставлять машину круглосуточно, то за 3000 рублей можно получить парковочное разрешение и больше ни о чем н6е переживать.

— Москвичи жалуются, что, в пределах Бульварного кольца установлено 100 камер. Штрафы за нарушение выписываются моментально, без разбора, и составляют 3 тыс. рублей.

Без разбора никто никаких штрафов не выписывает. Сотрудники полиции внимательно смотрят за тем, как выписывается штраф, было ли нарушение или нет. Более того, по этим 100 местам от самих автомобилистов правительство Москвы получало достаточно большое количество обращений. В основном просят навести порядок с нелегальными таксистами. Они мешают проезду других автомобилей, городских автобусов и аварийных служб.

В местах, где установлены камеры, всегда были проблемы — это очаг аварийности. Никакая схема движения специально под камеры не менялась. Там исторически стояли знаки, которые ограничивали время стоянки и остановки. Поэтому с их появлением стало больше контроля и больше порядка на дороге. Но никаких штрафов без разбора не выписывается, и как вы знаете, любые спорные ситуации мы всегда трактуем в пользу автомобилистов. Каждый год снижается количество обжалований жалоб как в судебные органы, так и к нам, потому что качество администрирования в Москве, считаю, очень высокое.

— Как планируете развивать велосипедное движение в Москве? Будут ли появляться новые велосипедные дорожки и пункты проката?

В Москве уже есть более 700 км полос, где можно ездить на велосипеде. Это обособленные полосы, которые находятся либо в парках, либо на улично-дорожной сети города. Также с 2015 года можно ездить по выделенным полосам. Ежегодно появляется около 500 станций новых пунктов велопроката. Количество поездок у нас почти на 30% больше, чем в прошлом году. Мы очень рады такой динамике и видим, что москвичи с удовольствием пользуются велосипедами. У нас есть и электрические велосипеды в городском велопрокате, и обычные. Несколько компаний, которые занимаются каршерингом, открыли сервис по прокату электросамокатов. Насколько я слышал, число желающих поездить довольно высоко. Этот проект полностью сделан на частные инвестиции. Правительство Москвы всего лишь помогало организовать и выделило места для установки электросамокатов.

— Как вы оцениваете ситуацию с пробками на московских дорогах? Изменилась ли она за последние несколько лет?

В столице ситуация с точки зрения движения в городе все еще достаточно серьезная. За последние 6 лет в Москве и области прибавилось 1 новых млн машин. В ближайшие 3-4 года их количество еще увеличится на 800 тыс. Если посмотреть на эти цифры, то движение в городе, наверное, должно было бы совсем остановиться. Но при этом город едет, и по оценке нашего Центра по организации дорожного движения, скорость движения в городе с 2010 по 2017 года увеличилась на 16%. Может и небольшая цифра, но при этом уровень аварийности снизился более чем на 50%. А это сохраненные человеческие жизни. Езда стала более безопасной и спокойной.

Мы, конечно, не хлопаем себе в ладоши, но, учитывая, что количество машин увеличилось и выросла скорость движения, значит какие-то кардинальные улучшения в городе произошли. Поэтому программа строительства дополнительных дорог в Москве, а это более 100 км каждый год, открытие новых станций метро, покупка новых автобусов, электробусов, замена вагонов метро даст результат. Часть москвичей с личного транспорта все-таки пересаживается на городской, тем самым делая поездки более быстрыми и более безопасными.

— Не планируется ли в этой связи увеличить количество выделенных полос?

Выделенные полосы у нас и так растут постоянно. Какие-то участки мы вводим, особенно после реконструкции дорог. Для примера могу сказать: там, где вводится выделенная полоса, обычно скорость движения сразу же увеличивается до 30%, а количество аварий с автобусами снижается на 25%. Поэтому выделенные полосы будут появляться в Москве и дальше, у нас есть программа действий и мы будем делать все, чтобы поездка на городском транспорте была достойной альтернативной поездке на личной машине. Сейчас мы ввели примерно 4 км, думаю, что еще около 4-5 км в этом году появится в Москве.