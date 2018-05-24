Охоту с ружьем запретили в Самарской области из-за ЧМ-2018

В Самарской области вводится запрет на охоту с применением охотничьего и пневматического оружия. Мера связана с проведением чемпионата мира по футболу.

Ограничение будет действовать с 25 мая по 25 июля. Постановление принято правительством региона. Запрет вводится в рамках требования указа президента об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения ЧМ-2018, сообщает НИА «Самара».

Россия будет принимать чемпионат мира по футболу впервые. Финальная часть мундиаля состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.