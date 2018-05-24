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Строительство объектов к ЧМ-2018 в Калининграде завершат к началу июня

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что все объекты к чемпионату мира по футболу в столице региона сдадут в эксплуатацию течение 10 дней. При этом большинство строек уже завершено.

«Отдельные объекты находятся уже в финальной стадии, осталось совсем чуть-чуть. Думаю, что в течение семи-десяти дней мы полностью сдадим все объекты», — сказал Алиханов на стенде телекомпании «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), сообщает ТАСС.

По словам главы области, подготовка к турниру оставит богатое наследие: современный аэропорт, новые дороги, 154 га земли на острове Октябрьском, где построен стадион к ЧМ-2018, тренировочные базы, передает Калининград.Ru

Не менее 600 тыс. иностранных болельщиков посетят чемпионат мира по футболу, сообщил ранее глава Организационного комитета Алексей Сорокин. По данным онлайн-сервиса для путешествий UFS.Travel, наибольший интерес к мундиалю проявили болельщики стран Латинской Америки, а также США, Великобритании, Германии и Швейцарии.

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