Прямой эфир

Скоростные поезда «Ласточка» привезли в Калининград к ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько электропоездов «Ласточка» перевезены в Калининград. Составы будут работать во время чемпионата мира по футболу.

Планируется, что «Ласточки» будут ездить из Калининграда в Зеленоградск и Светлогорск, сообщает Калининград.Ru. Всего на маршруты выведут четыре состава. Они будут курсировать между городами в период проведения ЧМ-2018. Как будут использоваться «Ласточки» после окончания мундиаля, пока не уточняется.

В Волгограде перед ЧМ-2018 протестировали аэроэкспресс, который будет ездить между аэропортом и городом. Энергосберегающий транспорт оснащен системами микроклимата и видеонаблюдением, подготовлен для удобства маломобильных категорий граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэроэкспресс протестировали в Волгограде перед ЧМ-2018
Минтранс ограничит судоходство на время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017