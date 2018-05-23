Скоростные поезда «Ласточка» привезли в Калининград к ЧМ-2018

Несколько электропоездов «Ласточка» перевезены в Калининград. Составы будут работать во время чемпионата мира по футболу.

Планируется, что «Ласточки» будут ездить из Калининграда в Зеленоградск и Светлогорск, сообщает Калининград.Ru. Всего на маршруты выведут четыре состава. Они будут курсировать между городами в период проведения ЧМ-2018. Как будут использоваться «Ласточки» после окончания мундиаля, пока не уточняется.

В Волгограде перед ЧМ-2018 протестировали аэроэкспресс, который будет ездить между аэропортом и городом. Энергосберегающий транспорт оснащен системами микроклимата и видеонаблюдением, подготовлен для удобства маломобильных категорий граждан.