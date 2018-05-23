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Рекордный чак-чак в форме мяча приготовят в Казани на ЧМ-2018

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Чак-чак весом 1,5 т приготовят в дни проведения чемпионата мира по футболу. Традиционная национальная сладость будет выполнена в форме мяча.

Десерт планируется приготовить на фестивале «Вкусная Казань» около центра семьи «Казан». Самый большой в мире чак-чак может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Организаторы пока решают вопрос о подаче заявки на рекорд, сообщает ProKazan.ru.

Кроме того, на фестивале представят скатерть длиной 150 м, на которой будут вытканы символы стран – участниц чемпионата. Она будет символом гостеприимного стола.

Казань примет шесть игр ЧМ-2018. В рамках группового этапа в столице Татарстана пройдут матчи Франция–Австралия, Иран–Испания, Польша–Колумбия и Южная Корея– Германия. Также в Казани состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинал.

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