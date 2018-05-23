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Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве откроется после ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Канатную дорогу между «Лужниками» и Воробьевыми горами запустят после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он добавил, что так было запланировано изначально.

«Мы специально построили все капитальные сооружения, потому что понимали, что на два месяца все фундаментальные работы будут остановлены», — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Чиновник пояснил, что строительство самой канатной дороги уже завершено, и сейчас на месте ведутся пусконаладочные работы. Все бумаги на эксплуатацию будут подписаны после ЧМ-2018.

Столичные власти в 2016 году приняли решение о строительстве канатной дороги. Проект предусматривает возведение трех станций: «Лужники», «Воробьевская набережная» и «Воробьевы горы». Пропускная способность составит 1,6 тыс. человек в час.

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