Ликсутов назвал Москву лидером по дорожной безопасности в стране

Москва — город номер один в России по безопасности дорожного движения. Об этом заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил в интервью «Известиям».

Так, чиновник ответил на вопрос, увеличилось ли количество мелких ДТП из-за расширения тротуаров и сужения проезжей части в столице.

«Количество мелких аварий уменьшилось. Если сравнить девять месяцев 2010 года и девять месяцев 2017 года, количество ДТП снизилось на 55%», — сказал Ликсутов.

В качестве примера чиновник привел реконструированную Тверскую улицу. Ранее съезд на нее с Моховой состоял из шести полос, при этом пропускная способность Тверской улицы составляла три полосы.

«Около Камергерского переулка каждый час было 2–3 мелких ДТП за счет перестроений. Когда мы выровняли Тверскую и упорядочили движение, Тверская поехала. Пропускная способность увеличилась. «Яндекс» считает плюс 30%, у нас цифра немного меньше — около 25%», — подчеркнул заммэра.

При этом, по его словам, число мелких ДТП серьезно сократилось и это дало возможность нормально двигаться в городе.

«Расширив тротуар, мы убрали эти пузыри, которые негативно влияли на пропускную способность и движение в городе», — подытожил Ликсутов.