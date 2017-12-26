Ликсутов прокомментировал отказ от турникетов в наземном транспорте

Отказ от турникетов в общественном транспорте поможет увеличить комфорт и сократить интервалы движения.

Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью «Известиям».

«Количество зайцев в первое время может вырасти, именно поэтому мы несколько увеличили количество контролеров», — сообщил он.

При этом глава департамента признался, что надеется на сознательность москвичей и гостей столицы. Ликсутов добавил, что деньги на проезд идут и на обновление общественного транспорта.

15 декабря портал iz.ru рассказал, что московские власти усилили меры безопасности в общественном транспорте и на объектах инфраструктуры в связи с приближением новогодних праздников.

Власти столицы попросили гостей и жителей города с пониманием отнестись к введенным мерам. Ликсутов тогда отметил, что в метро и на МЦК будет проводиться досмотр багажа и пассажиров. Кроме того, будет осуществляться досмотр пригородных платформ, вестибюлей и подуличных переходов метро, остановок наземного транспорта.