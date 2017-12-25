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Ликсутов прокомментировал ДТП со съехавшим в переход автобусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В ночь на вторник, 26 декабря, в Москве проведут внеплановую проверку всех автобусов. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью газете «Известия» 25 декабря.

«Несмотря на то что ДПТ произошло с подмосковным перевозчиком, в ночь на вторник у нас внеплановая проверка всех автобусов Москвы», — сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что у частных перевозчиков и ГУП «Мосгортранс», работающих по госконтрактам, проведение техосмотров автобусов и медицинских осмотров водителей всегда находится на особом контроле.

В понедельник, 25 декабря, пассажирский автобус съехал в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар». В результате ДТП пять человек погибли и 11 человек пострадали, состояние троих раненых оценивается как тяжелое.

По факту ДТП Следственный комитет России завел уголовное дело по двум статьям — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель транспортного средства заявил, что у автобуса отказали тормоза.

Полную версию интервью Максима Ликсутова читайте в свежем номере газеты «Известия» от 26 декабря.

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