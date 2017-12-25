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Власти Москвы помогут семьям жертв ДТП с автобусом в организации похорон

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Власти Москвы окажут помощь семьям жертв ДТП с автобусом у станции метро на западе столицы с организацией похорон погибших. Об этом информирует пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

«Москва окажет помощь в захоронении погибших», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Инцидент произошел днем в понедельник, 25 декабря. Пассажирский автобус, следовавший из Сколково до «Славянского бульвара», въехал в подземный пешеходный переход. По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека и 11 пострадали.

Следственный комитет возбудил после ДТП уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 238 и ст. 264 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водитель транспортного средства задержан.

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