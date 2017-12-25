iz.ru публикует полный список погибших и пострадавших при аварии с автобусом в Москве
Установлены личности двоих погибших в результате ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. Список жертв автоаварии публикует портал iz.ru.
1. Михайлова Е., 38 лет;
2. Карпов А., 27 лет;
3. Мужчина, 45 лет;
4. Подросток, 17 лет.
Травмы различной степени тяжести получили:
1. Бабич. Л., 54 года;
2. Подросток, 16 лет;
3. Дороган М., 45 лет;
4. Дронова А., 27 лет;
5. Кузнецов А., 20 лет;
6. Калнишка Ю., 41 год;
7. Титова Н., 34 года;
8. Лысенко Н., 46 лет;
9. Тихонов В., 58 лет;
10. Щербаков В., 48 лет;
11. Удалова Л., 57 лет.
Авария произошла днем 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель задержан, с ним работают правоохранители.