iz.ru публикует полный список погибших и пострадавших при аварии с автобусом в Москве

Установлены личности двоих погибших в результате ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. Список жертв автоаварии публикует портал iz.ru.

1. Михайлова Е., 38 лет;

2. Карпов А., 27 лет;

3. Мужчина, 45 лет;

4. Подросток, 17 лет.

Травмы различной степени тяжести получили:

1. Бабич. Л., 54 года;

2. Подросток, 16 лет;



3. Дороган М., 45 лет;



4. Дронова А., 27 лет;



5. Кузнецов А., 20 лет;



6. Калнишка Ю., 41 год;



7. Титова Н., 34 года;



8. Лысенко Н., 46 лет;



9. Тихонов В., 58 лет;



10. Щербаков В., 48 лет;



11. Удалова Л., 57 лет.

Авария произошла днем 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель задержан, с ним работают правоохранители.