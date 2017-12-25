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Минтранс заявил об исправности въехавшего в переход автобуса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Автобус, который заехал в пешеходный переход на западе Москвы в понедельник, 25 декабря, был исправен. Об этом заявила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. 

«Транспортные средства... проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен», — говорится в сообщении. 

ДТП произошло около станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. Рейсовый автобус въехал в подземный переход. В результате аварии, по уточненным данным, погибли четыре человека. Пострадали 15 человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель задержан, с ним работают правоохранители.

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