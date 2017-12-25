Минтранс заявил об исправности въехавшего в переход автобуса

Автобус, который заехал в пешеходный переход на западе Москвы в понедельник, 25 декабря, был исправен. Об этом заявила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Транспортные средства... проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен», — говорится в сообщении.

ДТП произошло около станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. Рейсовый автобус въехал в подземный переход. В результате аварии, по уточненным данным, погибли четыре человека. Пострадали 15 человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель задержан, с ним работают правоохранители.