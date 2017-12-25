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ГК «Согаз» выплатит компенсации пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве

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Фото: ТАСС/Интерпресс/ Замир Усманов
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Пострадавшие в смертельном ДТП с автобусом у метро в Москве были застрахованы в компании ГК «Согаз». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кроме того, компания «Согаз» является страховщиком ответственности «Мострансавто», которому принадлежит попавший в аварию автобус.

«На место выехали генеральный директор «Мострансавто» и представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Пострадавшим пешеходам компенсации выплатит страховая компания по ОСАГО. Пассажиры «Мострансавто» также застрахованы ГК «Согаз», — говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с законом об обязательном страховании ответственности перевозчика семьям погибших должна быть выплачена компенсация в размере 2,025 млн рублей. Выплаты пострадавшим будут рассчитываться в зависимости от тяжести полученных травм.

Авария произошла днем 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе столицы. По данным департамента здравоохранения, четыре человека погибли на месте, еще девять были госпитализированы. Полиция называет две основные версии причин аварии: водитель мог не справиться с управлением или же ДТП могла спровоцировать неисправность транспортного средства.

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