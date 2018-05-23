Прямой эфир

Болельщиков будут бесплатно возить на матчи ЧМ-2018 в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальные шаттлы будут возить болельщиков к «Казань Арене» в дни чемпионата мира по футболу. Проезд буде бесплатным.

В пресс-службе мэрии столицы Татарстана сообщили, что на маршруты выйдут 15 шаттлов. Они будут отправляться за четыре часа до начала матчей от станции метро «Козья слобода» и Центрального стадиона. Планируется, что транспорт будет курсировать с интервалом три минуты, сообщает ИА «Татар-информ».

Шаттлы доставят болельщиков до знака «последней мили» перед стадионом «Казань Арена».

Специальные шаттлы и скоростные трамваи во время ЧМ-2018 также планируют запустить в Самаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рекордный чак-чак в форме мяча приготовят в Казани на ЧМ-2018
Скоростные поезда «Ласточка» привезли в Калининград к ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017