Болельщиков будут бесплатно возить на матчи ЧМ-2018 в Казани

Специальные шаттлы будут возить болельщиков к «Казань Арене» в дни чемпионата мира по футболу. Проезд буде бесплатным.

В пресс-службе мэрии столицы Татарстана сообщили, что на маршруты выйдут 15 шаттлов. Они будут отправляться за четыре часа до начала матчей от станции метро «Козья слобода» и Центрального стадиона. Планируется, что транспорт будет курсировать с интервалом три минуты, сообщает ИА «Татар-информ».

Шаттлы доставят болельщиков до знака «последней мили» перед стадионом «Казань Арена».

Специальные шаттлы и скоростные трамваи во время ЧМ-2018 также планируют запустить в Самаре.