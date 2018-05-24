«Служба-112» в Ростове будет принимать вызовы на четырех языках

Перед чемпионатом мира по футболу сотрудники «Службы-112» в Ростовской области прошли обучение на языковых курсах. Об этом сообщает региональное правительство.

Операторы готовились самостоятельно принимать вызовы на четырех языках. Они смогут общаться с иностранцами, которые прибудут в Ростов на ЧМ-2018. Если общение с позвонившим потребует более глубоких знаний языков, операторы перенаправят вызов на профессиональных переводчиков с английского, французского, испанского и арабского, пишет RostovGazeta.

Для скорейшей реакции на нештатную ситуацию «Служба-112» может автоматически определять позвонившего человека.

Чемпионат мира по футболу Россия будет принимать впервые. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.