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Песков назвал ЧМ-2018 мировым праздником футбола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чемпионат мира по футболу в России пройдет на высшем уровне, кто бы что ни говорил. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью НТВ на полях Петербургского экономического форума, который начал свою работу в Санкт-Петербурге 24 мая.

«Это будет мировой праздник футбола… кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле», — заявил официальный представитель Кремля. 

Главное мировое спортивное событие пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На трибунах спортивных сооружений во время игр ожидается не менее 600 тыс. болельщиков. Официальную композицию ЧМ-2018 исполнят актер и певец Уилл Смит, музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.

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