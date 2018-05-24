Песков назвал ЧМ-2018 мировым праздником футбола

Чемпионат мира по футболу в России пройдет на высшем уровне, кто бы что ни говорил. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью НТВ на полях Петербургского экономического форума, который начал свою работу в Санкт-Петербурге 24 мая.

«Это будет мировой праздник футбола… кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле», — заявил официальный представитель Кремля.

Главное мировое спортивное событие пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На трибунах спортивных сооружений во время игр ожидается не менее 600 тыс. болельщиков. Официальную композицию ЧМ-2018 исполнят актер и певец Уилл Смит, музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.