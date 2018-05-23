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Стали известны исполнители официальной песни ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Kento Nara
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Актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Песня, спродюсированная американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo, называется Live It Up («Жить по полной»). Премьера композиции состоится 25 мая. Официальный видеоклип представят 7 июня. Артисты выступят перед финальным матчем ЧМ-2018, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что аргентинская актриса и певица Наталия Орейро записала песню и клип к грядущему мундиалю. Композиция под названием United by Love и звучит на испанском, русском и английском языках.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На матчах мирового первенства ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.

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