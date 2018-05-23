Захарова оценила рекомендацию к ЧМ-2018 опасаться красивых женщин в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила работу авторов различных рекомендаций болельщикам, опубликованных к предстоящему чемпионату мира по футболу в России. По ее словам, ведется информационно-пропагандистская работа, чтобы отговорить или запугать людей, передает «РИА Новости».

«Мы, как помягче высказаться, наслаждаемся этими брошюрами, рекомендациями, предупреждениями, которые выходят то в одной, то в другой стране... Это феерические рекомендации», — цитирует заявление Марии Захаровой «РИА Новости».

Больше всего Захаровой понравилась рекомендация опасаться красивых женщин в России, которое появилось, в частности, в Аргентине. Украина, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства, запугивает тем, что в России будут похищать людей, а в Великобритании создали инструкцию, в которой подробно рассказали о том, как следует употреблять в России алкогольные напитки.

«Сказали, что с русскими лучше не соревноваться, — отметила Захарова.

В МИД РФ также обратили внимание на брошюру Хельсинкского комитета для журналистов, которая стала, по словам Захаровой, «очередным русофобским документом» и сейчас рассматривается российскими дипломатами как недружественный шаг.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины выпустила буклет с рекомендациями для болельщиков, которые планируют посетить ЧМ-2018. В частности, там присутствует раздел с советами по знакомству с русскими девушками.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Сочи.