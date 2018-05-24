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Гостиницы оштрафовали на 9 млн руб за завышение цен перед ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Российские гостиницы оштрафованы на более чем 9 млн руб. за завышение цен перед чемпионатом мира по футболу.

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«В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Выявлено 738 случаев завышения цен на обслуживание и 190 случаев отсутствия свидетельств о прохождении классификации.

В феврале 2018 года был принят закон, согласно которому все гостиницы в России должны пройти обязательную процедуру выставления рейтинга. Для отелей с фондом от 50 номеров срок прохождения классификации заканчивается 1 июля 2019 года, от 15 номеров — 1 января 2020 года, для всех остальных — 1 июля 2021 года.

Роспотребнадзор в конце апреля опубликовал данные о проверке отелей. По результатам было выявлено 622 случая завышения цен, а общая сумма наложенных административных штрафов составила тогда свыше 7,2 миллиона рублей. 12 апреля ведомство сообщило о выявлении 561 случая завышения цен отелями.

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