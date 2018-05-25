Прямой эфир

Более 400 велостоянок и 195 км велодорожек обустроят на западе Москвы

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 400 велостоянок и около 200 км велодорожек обустроят на западе Москвы в рамках программы развития велотранспортной инфраструктуры города. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Разработчиками программы выступили специалисты департамента капремонта, Велотранспортного союза, ГАУ «Институт Генплана Москвы», ГБУ «ГлавАПУ», ООО «ЦНИИП Велотранспорта» и движения «Ride@Bike». Всего в ЗАО будет создано 407 велостоянок и 195 км велодорожек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Княжевской, это поможет сократить использование легковых машин для поездок на небольшие расстояния, тем самым, снизив отрицательное влияние транспорта на экологию города. Шестой сезон велопроката в столице открылся 26 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский велопарад собрал 30 тыс. участников
Самокаты и велосипеды запретили в музее-заповеднике «Петергоф»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017