Более 400 велостоянок и 195 км велодорожек обустроят на западе Москвы

Более 400 велостоянок и около 200 км велодорожек обустроят на западе Москвы в рамках программы развития велотранспортной инфраструктуры города. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Разработчиками программы выступили специалисты департамента капремонта, Велотранспортного союза, ГАУ «Институт Генплана Москвы», ГБУ «ГлавАПУ», ООО «ЦНИИП Велотранспорта» и движения «Ride@Bike». Всего в ЗАО будет создано 407 велостоянок и 195 км велодорожек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Княжевской, это поможет сократить использование легковых машин для поездок на небольшие расстояния, тем самым, снизив отрицательное влияние транспорта на экологию города. Шестой сезон велопроката в столице открылся 26 апреля.