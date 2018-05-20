Московский велопарад собрал 30 тыс. участников

30 тыс. человек собрались на велопараде в Москве, колонна начала движение от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу.

По маршруту следования колонны велосипедистов перекрыто. Мероприятие собрало всех желающих, участие не требует профессиональных навыков. Как отмечает РЕН ТВ, средняя скорость движения участников составляет не более 15 км/ч.

Безопасность участников велопарада обеспечивают сотрудники столичной службы ГИБДД. На минувшей неделе сообщалось, что автомобильное движение по Садовому кольцу в Москве закроют 20 мая в связи с проведением ежегодного велопарада.