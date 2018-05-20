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Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в велопараде

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Фото: ТАСС/Павел Головкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на традиционный Московский велопарад, который пройдет в воскресенье, 20 мая. 

«На Садовом кольце пройдет Московский велопарад. В зоне старта вам помогут подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости. Здесь можно узнать о правилах участия и бонусах для участников», — цитирует его АГН «Москва».

Сбор участников велозабега запланирован на проспекте Академика Сахарова в 11 часов, при этом проехать в стартовую зону можно будет только со стороны Каланчевской улицы.

17 мая сообщалось, что с 8:30 до окончания движения колонны будет закрыто Садовое кольцо. С 00:00 до 18:00 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. А с часу дня и также по мере продвижения колонны закроют Каланчевскую улицу.

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