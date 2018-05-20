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Велогонка «Садовое кольцо» началась в Москве

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Любительская велогонка «Садовое кольцо» началась в Москве, мероприятие, несмотря на дождливую погоду, собрало около 800 участников.

Стартовал забег от проспекта Академика Сахарова, его организатором выступила Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы, сообщает RT.

Велопарад, как следует из названия, пройдет по Садовому кольцу.

На минувшей неделе сообщалось, что автомобильное движение по Садовому кольцу в Москве закроют 20 мая в связи с проведением ежегодного велопарада.

Дороги перекроют в 8:30, а ограничения будут снимать по мере прохождения колонны велосипедистов. До 18:00 будут закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Также в 13:00 для автомобилей закроется Каланчевская улица.

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