Любительская велогонка «Садовое кольцо» началась в Москве, мероприятие, несмотря на дождливую погоду, собрало около 800 участников.

Стартовал забег от проспекта Академика Сахарова, его организатором выступила Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы, сообщает RT.

Велопарад, как следует из названия, пройдет по Садовому кольцу.

На минувшей неделе сообщалось, что автомобильное движение по Садовому кольцу в Москве закроют 20 мая в связи с проведением ежегодного велопарада.

Дороги перекроют в 8:30, а ограничения будут снимать по мере прохождения колонны велосипедистов. До 18:00 будут закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Также в 13:00 для автомобилей закроется Каланчевская улица.