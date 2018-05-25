Появилась запись гимна ЧМ-2018

Запись официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года появилась в интернете. Композицию исполнили известный актер и обладатель Грэмми Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи.

Как пишет «Спорт-Экспресс», первый гимн к мундиалю был записан в 1966 году, когда матчи первенства принимала Англия. Тогда и зародилась традиция к каждому чемпионату записывать свою уникальную песню.

О том, что Смит, Джем и Истрефи станут исполнителями официальной песни ЧМ-2018, стало известно еще 23 мая. Их композицию спродюсировал диджей Дипло.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Национальная команда России выступит на первенстве под девизом «Играй с открытым сердцем». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чемпионат в России станет мировым праздником футбола.