Немецкий журнал изобразил футболистов сборной в виде символов коммунизма

Немецкое издание 11 Freunde в специальном номере к ЧМ-2018 представило наставника и футболистов национальной сборной в виде символов коммунизма.

Так, тренер немецкой сборной Йоахим Лев превратился во Владимира Ленина, защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс стал Фридрихом Энгельсом, а полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил предстал в образе Карла Маркса.

Россия в первый раз примет чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.