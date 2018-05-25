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Немецкий журнал изобразил футболистов сборной в виде символов коммунизма

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Фото: twitter.com/11Freunde_de
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Немецкое издание 11 Freunde в специальном номере к ЧМ-2018 представило наставника и футболистов национальной сборной в виде символов коммунизма.

Так, тренер немецкой сборной Йоахим Лев превратился во Владимира Ленина, защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс стал Фридрихом Энгельсом, а полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил предстал в образе Карла Маркса.

Россия в первый раз примет чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

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