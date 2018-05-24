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Выбран девиз сборной России на чемпионат мира по футболу

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Стали известны лозунги всех 32 сборных, которые будут принимать участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщили в пресс-службе FIFA.

Национальная команда России выступит на чемпионате под девизом «Играй с открытым сердцем». Лозунг выбирали болельщики при помощи голосования в сообществе Кубка FIFA. В голосовании также участвовали варианты «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».

Победившие лозунги нанесут на автобусы сборных, а победители смогут попасть на матчи ЧМ-2018, сообщает телеканал «Звезда».

ЧМ-2018 по футболу впервые в истории пройдет в России. Национальная сборная сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии (14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

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