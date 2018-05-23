Красногорск стал лидером популярных пригородов ЧМ-2018

Красногорск признан лидером среди популярных у туристов пригородных районов населенных пунктов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

В этом списке подмосковный город занял первое место. На втором расположилась Гатчина в Ленинградской области, а на третьем — нижегородский Бор. Также в пятерку вошли Адлер и город Березовский в Свердловской области.

Сайт «Подмосковье сегодня» отмечает, что туристы выбирают пригороды из-за невысоких цен на номера в гостиницах и хорошей транспортной доступности.

Портал iz.ru ранее сообщал, что сумма штрафов, наложенных на отели из-за завышения цен перед ЧМ-2018, составила 8,7 млн рублей. Роспотребнадзор выявил более 700 случаев завышения стоимости гостиничного обслуживания в дни проведения матчей мундиаля.