Составлен рейтинг самых матерящихся городов России

Пермь возглавила рейтинг самых матерящихся крупных городов России. Согласно результатам социологического опроса, в тройку лидеров также вошли Воронеж и Иваново.

В первой десятке оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк, сообщает маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

Москва и Санкт-Петербург оказались на 18-й и 23-й строчках соответственно. Замкнула перечень из тридцати городов, где часто можно услышать нецензурную брань, — Казань.

В опросе, который проводился методом личных интервью, приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.