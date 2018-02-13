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Социологи выяснили отношение россиян к супружеской измене

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Две трети россиян — 64% — «всегда или почти всегда» осуждают супружеские измены. Такой позиции придерживаются 69% женщин и 57% мужчин, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди участников опроса 12% отнеслись к измене «абсолютно лояльно».

Причем за четверть века осуждение только усилилось. Если в 1991 году лишь треть опрошенных (35%) резко осуждало факт адюльтера, то по последнему опросу таких уже более половины (52%).

Однополые связи осуждают 79% респондентов, еще 15% относятся к этому лояльно.

Четвертая часть россиян (26%) высказалась принципиально против абортов. Но при материальных трудностях у будущей матери почти столько же участников опроса (28%) не стали бы осуждать отказ от рождения ребенка, сообщает «РИА Новости».

Опрос ВЦИОМа проведен 13–14 января 2018 года. В нем приняли участие 2 тыс. совершеннолетних жителей страны. Вероятная погрешность не превышает 2,2%.

Как писал iz.ru, ученые выяснили, что люди получают наибольшее удовольствие от секса после достижения 60 лет.

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