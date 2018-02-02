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Россияне оценили инициативу приравнять сожительство к браку

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Фото: Global Look Press/Chris Robbins
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Более половины 56% россиян не готовы признать сожительство браком. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 46% граждан России спокойно относятся к совместному проживанию без официальной регистрации брака. При этом среди состоящих в браке людей эта доля составляет 56%, а среди представителей молодежи от 18 до 24 лет — 59%.

Около 45% респондентов не одобряют такие отношения.

Как отмечают социологи, 71% опрошенных считает, что официальная регистрация отношений необходима перед рождением детей. В то же время ровно половина россиян, принявших участие в опросе, высказались против идеи признания незарегистрированных отношений браком.

Ранее  на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который позволит узаконить сожительство

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