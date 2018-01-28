Прямой эфир

Заключившие «первый признанный в РФ гей-брак» опасаются выходить из дома

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, заключившие в Дании однополый брак и инициировавшие внесение соответствующих отметок в свои российские паспорта, не выходят из дома, чтобы не допустить изъятия документов. Об этом сообщил друг молодых людей Алексей Крапухин.

«Держим оборону! Шестеро полицейских сидят под дверью в надежде забрать моих друзей и изъять их паспорта со штампом об однополом браке», — приводит слова Крапухина сайт «Комсомольской правды».

Как сообщил Крапухин, «полисмены осаждают квартиру», стучат в дверь, «однажды выключили свет и интернет».

Напомним, 4 января Войцеховский и Стоцко заключили брак в Копенгагене, после чего в многофункциональном центре услуг (МФЦ) в Москве им проставили штампы в паспорте на странице семейного положения. 25 января мужчины предали эту информацию огласке.

В МФЦ заявление о признании брака опровергли. При этом, в случае заключения брака за границей, штампы в документы проставляются не в ЗАГСе, а в управлении по вопросам миграции МВД РФ.

Паспорта Войцеховского и Стоцко внесены в федеральную базу данных недействительных паспортов. На молодых людей заведено дело об административном правонарушении по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности». Сотрудницу, поставившую штамп о заключении брака, а также ее непосредственного руководителя ждет увольнение.

Ранее один из мужчин рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о поступающих в его адрес угрозах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Паспорта объявивших о признании их однополого брака россиян аннулировали
Милонов разработает запрещающий признание однополых браков законопроект

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017