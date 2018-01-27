Прямой эфир

Заключивший «первый признанный в РФ гей-брак» россиянин пожаловался на угрозы

0
Фото: Facebook.com/Pavel Stotsko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Павел Стоцко, который ранее в январе заявил, что его однополый брак с Евгением Войцеховским признали в РФ, сообщил о поступающих ему угрозах. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook в субботу, 27 января.

Неожиданный брак
Действительно ли на территории РФ мог быть признан первый однополый союз

«Мне пишут в личку с предложением «отрезать голову», звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня «угомонить», чтобы ее не уволили. <...> Вы, может быть, помните день, когда мы с Евгением Войцеховским сообщили о своем браке. Мы тогда писали, что нам нужна ваша поддержка. Так вот, сейчас она нужна нам как никогда. В нашей жизни еще не было такого дня, когда бы мы получили столько ненависти. Нас оскорбляют незнакомые люди и журналисты, пишут гадости и откровенную клевету. Это тяжело, но я верю, что все это не напрасно», — отметил Стоцко.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что паспорта Стоцко и Войцеховского внесены в федеральную базу данных недействительных паспортов. Кроме того, по словам Волк, сотрудница управления по вопросам миграции МВД России, поставившая штамп о заключении брака между двумя мужчинами, а также ее непосредственный руководитель, будут уволены.

Россияне Войцеховский и Стоцко поженились в столице Дании 4 января. Вернувшись на родину, они подали документы в один из московских многофункциональных центров услуг (МФЦ), оттуда им вернули паспорта со штампом на странице семейного положения. 25 января мужчины предали эту информацию огласке.

В МФЦ опровергли их слова о том, что в центре якобы поставили штамп о заключении брака между двумя мужчинами. Там утверждали, что паспорта были переданы в загс для принятия соответствующего решения. При этом если брак между россиянами был заключен за границей, штампы в паспорт проставляются не в загсе, а в управлении по вопросам миграции МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милонов разработает запрещающий признание однополых браков законопроект
Эксперт объяснил невозможность регистрации однополых браков в РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017