Неожиданный брак

В России впервые официально был признан брак между двумя мужчинами, об этом стало известно вечером в четверг, 25 января. Отметка о заключении союза была проставлена в их паспорта в одном из многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) после того, как они предоставили документы, подтверждающие заключение брака в другой стране. При этом в России однополые браки официально не разрешены. Как заключение союза стало возможным с юридической точки зрения, разбирался портал iz.ru.

Что случилось?

Брак был заключен между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. Как они сами рассказали журналистам, мужчины официально оформили союз 4 января в Копенгагене, где однополые браки разрешены. После возвращения в Москву, они подали документы в один из МФЦ с просьбой проставить штамп о браке в их российских паспортах. Когда паспорта им вернули, штампы в них стояли.

Евгений Войцеховский подчеркивает, что всё было сделано строго в соответствии с российским законодательством.

— По положению о паспорте и по регламенту МВД, который регулирует оформление паспорта, штампы о регистрации брака за пределами РФ вносятся после регистрации брака в МФЦ. На основании свидетельства, которое выдало иностранное государство, — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

Фотографии паспортов со штампами на странице о семейном положении они продемонстрировали журналистам, подчеркнув, что это первый случай в истории страны.

Это точно правда?

Вскоре после появления новостей о заключении брака на официальном сайте МФЦ было опубликовано опровержение. Однако речь в нем идет только о том, что сотрудники центров госуслуг в таких вопросах выступают лишь посредниками между гражданами и различными государственными инстанциями. Сами сотрудники не обладают достаточными полномочиями, чтобы проставить штамп в паспорте, — они только принимают документы у молодоженов и передают их дальше, в загс.

«ГБУ МФЦ города Москвы официально выступает с опровержением: центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной», — подчеркивается в опровержении.

При этом в опровержении ничего не говорится о том, подавали ли Войцеховский и Стоцко документы в МФЦ с просьбой признать брак и были ли в итоге в их паспортах проставлены штампы о заключении союза.

Как сейчас в России относятся к таким союзам?

Однополые браки в России юридически не разрешены. Согласно Конституции страны, вопросы определения самого понятия брака, а также порядка его заключения остаются на усмотрение законодателя. Действующий Семейный кодекс РФ трактует брак как союз между мужчиной и женщиной. В течение последних лет однополые пары предприняли несколько попыток официально оформить отношения в российских загсах, но ни одна из них успехом не увенчалась.

Русская православная церковь также подчеркивает, что однополые союзы не признает и венчать такие пары не будет (так же как и те, где кто-то из супругов православным не является) — эта позиция была закреплена в документе «О канонических аспектах церковного брака», утвержденном 1 декабря 2017 года на Архиерейском соборе.

Мог ли вообще быть признан такой брак?

В Семейном кодексе особо оговаривается, что браки, заключенные за пределами территории РФ, в случае если хотя бы один из молодоженов имеет российское гражданство и если союз был заключен с соблюдением всех требований закона другого государства, на территории России должны быть признаны.

«Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации...» — говорится в ст. 158 документа.

Исключение составляют лишь случаи, предусмотренные ст. 14 Семейного кодекса, в которой речь идет об обстоятельствах, препятствующих браку. Союз невозможен, если один из партнеров уже состоит в браке, если потенциальные молодожены являются близкими родственниками или один из них был усыновлен другим партнером. Наконец, брак невозможен в случае, если суд признал хотя бы одного из партнеров недееспособным в связи с психическим расстройством.

Других ограничений законом не предусмотрено. Это значит, что однополый брак, заключенный в стране, где такие союзы официально разрешены, на данный момент на территории РФ действительно мог быть признан.

Что будет дальше?

Не исключено, что этот прецедент заставит законотворцев внести некоторые изменения в действующее законодательство в этой сфере. Об этом, в частности, депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов уже заявил телеканалу РЕН ТВ. Он подчеркнул, что авторы Семейного кодекса просто не могли сразу учесть такой возможности.

— Поскольку зарубежное законодательство изменилось, мы должны внести коррективы в наше законодательство и записать, что, конечно, мы признаем браки, заключенные за рубежом, но браки, заключенные между мужчиной и женщиной. Всё. Точка, — заявил депутат.

Как сложится ситуация с якобы заключенным Войцеховским и Стоцко браком, пока неясно.