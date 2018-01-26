Московский МФЦ опроверг причастность к заключению однополого брака

Представители московского многофункционального центра опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что в центре якобы поставили в паспорт двум мужчинам штампы о заключении брака между ними. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Столичный многофункциональный центр подчеркивает, что не предоставляет услуг по регистрации брака.

«Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется», — пояснили представители ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в столице Дании Копенгагене 4 января 2018 года, где однополые браки легализованы. После этого новобрачные подали документы в московский МФЦ, где им поставили соответствующие штампы. Фотографии страниц паспортов с отметками о зарегистрированном союзе мужчины разместили в сети.