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Появилось фото паспортов заключивших однополый брак мужчин

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Фото: vk.com
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Брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко — впервые был признан в России. Фотографии из паспортов с зарегистрированным союзом появились в интернете.

Они заключили брак в Копенгагене 4 января 2018 года, где эта процедура разрешена. Затем молодожены передали документы в МФЦ, где им поставили соответствующий штамп в графе «Семейное положение», тем самым легализовав союз.

По словам Стоцко и Войцеховского, это первый подобный случай в российской истории. Они пояснили, что брак признается действительным на основании Семейного кодекса и федерального закона об актах гражданского состояния.

К однополым бракам негативно относится Русская православная церковь. Она не признает такие союзы вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством.

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