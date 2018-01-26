Появилось фото паспортов заключивших однополый брак мужчин

Брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко — впервые был признан в России. Фотографии из паспортов с зарегистрированным союзом появились в интернете.

Они заключили брак в Копенгагене 4 января 2018 года, где эта процедура разрешена. Затем молодожены передали документы в МФЦ, где им поставили соответствующий штамп в графе «Семейное положение», тем самым легализовав союз.

По словам Стоцко и Войцеховского, это первый подобный случай в российской истории. Они пояснили, что брак признается действительным на основании Семейного кодекса и федерального закона об актах гражданского состояния.

К однополым бракам негативно относится Русская православная церковь. Она не признает такие союзы вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством.