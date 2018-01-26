Эксперт объяснил невозможность регистрации однополых браков в РФ

Российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, глава Московского гей-прайда Николай Алексеев заявил порталу iz.ru, что сегодня зарегистрировать однополый брак в России могут только по ошибке. В законе нет никакой юридической коллизии, которая позволила бы зарегистрированным за границей парам получить штамп в российском паспорте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в столице Дании Копенгагене 4 января 2018 года, где однополые браки легализованы. После этого новобрачные подали документы в московский МФЦ, где им поставили соответствующие штампы. Фотографии страниц паспортов с отметками о зарегистрированном союзе мужчины разместили в сети. Представители московского многофункционального центра опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что в центре якобы поставили в паспорт двум мужчинам штампы о заключении брака между ними.

«Здесь нет никакой юридической коллизии. Дело в том, что действующее семейное законодательство достаточно четко сформулировано. В нем написана 167-я статья, которая гласит, что нормы иностранного права применяются в России только в той части, в которой они не противоречат российскому публичному порядку. Иначе такие прецеденты бы были давно», — сказал Алексеев.

По мнению эксперта, даже если паре удалось поставить штампы о регистрации, то это произошло по технической ошибке. Госорганы аннулируют регистрацию, так как это уже получило огласку.

«Я допускаю, что это действительно произошло, в чем я тоже сомневаюсь. Здесь возможна техническая ошибка. Бывает, имена у людей похожи, женские и мужские. Кто-то недосмотрел, не увидел. Но если бы они активно не пиарили публично, то, может это, замялось бы. А поскольку это все раскрутилось, сейчас это все аннулируют, потому что действующего законодательства достаточно для того, чтобы это не признавать», — подчеркнул Алексеев.

По словам Алексеева, тысячи однополых пар из России уже зарегистрировали однополые браки за рубежом. Чаще всего регистрацию проводят в Дании, Норвегии, Испании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и США. Тем не менее ни один союз не был признан на территории России.

Ранее депутат Виталий Милонов, комментируя инцидент, заявил, что разработает законопроект, запрещающий признание заключенных за рубежом однополых браков на территории России.