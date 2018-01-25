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СМИ сообщили о признании в РФ однополого брака между мужчинами

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Фото: Global Look Press/Martin Dr. Baumgärtner/imagebroker.com
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В России впервые был официально признан брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене.

Сообщается, что мужчины зарегистрировали брак в Копенгагене, где однополые браки разрешены, 4 января 2018 года. Документы о регистрации они подали в многофункциональный центр услуг в Москве, где им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, передает телеканал «Дождь». По словам Стоцко и Войцеховского, это первый подобный случай в российской истории.

Как рассказал Стоцко РЕН ТВ, брак признается действительным на основании семейного кодекса и федерального закона об актах гражданского состояния.

Портал iz.ru писал о том, что Русская православная церковь не признает однополые браки, а также не будет венчать пары, где один из супругов не является православным. Об этом говорится в документе «О канонических аспектах церковного брака», утвержденном 1 декабря на Архиерейском соборе.

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