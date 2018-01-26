Поставившего штамп о заключении однополого брака сотрудника МВД уволят

Сотрудник управления по вопросам миграции МВД России, поставивший штамп о заключении брака между двумя мужчинами, а также его непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел. Об этом РЕН ТВ в пятницу, 26 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел», — подчеркнула Волк, добавив, что паспорта «молодоженов» включены в федеральную базу недействительных паспортов.

Информация о том, что в России впервые признали однополый брак, появилась в СМИ накануне. Сообщалось, что Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили союз 4 января в Копенгагене (там однополые браки легализованы). По возвращении на родину они подали документы в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве, где им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения.

При этом представители МФЦ опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что в центре якобы поставили штамп о заключении брака между двумя мужчинами.

«Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется», — пояснили представители ведомства. В то же время на самом деле при заключении брака за границей штампы в паспорт проставляются не в загсе, а в управлении по вопросам миграции МВД России.