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Милонов разработает запрещающий признание однополых браков законопроект

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Законопроект, запрещающий признание в России заключенных за рубежом однополых браков, намерен разработать депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким образом народный избранник отреагировал на новость ряда СМИ о московском МФЦ, поставившем штампы о заключенном в Дании браке между двумя мужчинами.

Напомним, Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Копенгагене 4 января 2018 года, где однополые браки легализованы. После этого новобрачные подали документы в МФЦ, где им и поставили штампы. Мужчины разместили в Сети фотографии страниц российских паспортов с отметками о зарегистрированном союзе, передает НСН.

Представители МФЦ опровергли эту информацию, заявив, что сотрудники центров госуслуг передают документы, принимаемые для планируемой регистрации, в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. В МФЦ никакой штамп в паспорт не проставляется.

По словам Милонова, уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья необходимо на законодательном уровне, передает RT.

Напомним, ранее российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, глава московского гей-прайда Николай Алексеев заявил порталу iz.ru, что на сегодняшний день в России могут только по ошибке зарегистрировать однополый брак. По его словам, в законе нет никакой юридической коллизии, позволившей бы получить штамп в российском паспорте парам, зарегистрированным за границей.

«В нем написана 167-я статья, которая гласит, что нормы иностранного права применяются в России только в той части, в которой они не противоречат российскому публичному порядку. Иначе такие прецеденты бы были давно», — подчеркнул Алексеев.

Активист ЛГБТ-движения выразил уверенность, что госорганы аннулируют регистрацию, так как это уже получило огласку.

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