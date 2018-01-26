Паспорта объявивших о признании их однополого брака россиян аннулировали

Паспорта россиян Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, которые накануне объявили, что в РФ признали их заключенный в Дании брак, аннулировали. Об этом в пятницу, 26 января, РЕН ТВ сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», — заявила она.

Волк также добавила, что сотрудницу управления по вопросам миграции МВД России, которая поставила штамп о заключении брака между двумя мужчинами, ждет увольнение. Аналогичные меры будут приняты и в отношении ее непосредственного руководителя.

Войцеховский и Стоцко сообщили о том, что в России признали их однополый брак накануне. Они поженились в Копенгагене 4 января, а вернувшись на родину, подали документы в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве. Оттуда им вернули документы со штампом на странице семейного положения.

При этом в МФЦ опровергли информацию о том, что в центре якобы поставили штамп о заключении брака между двумя мужчинами.

«Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется», — пояснили представители ведомства. В то же время на самом деле при заключении брака за границей штампы в паспорт проставляются не в загсе, а в управлении по вопросам миграции МВД.