Колобков оценил готовность России к проведению ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков назвал «практически стопроцентной» готовность страны к проведению чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.

«Хочу оценить готовность, наверное, не на 100%, но на 99% , наверное, мы готовы <…>. В принципе готовность я оцениваю практически [как] стопроцентную. То есть остаются отдельные штрихи, нужно лоск навести на все стадионы и на всю сопутствующую инфраструктуру», — заявил министр в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме.

Колобков отметил, что с 25 мая все стадионы «уже переходят в рядовой режим совершенной безопасности», а с 1 июня «все стадионы перейдут уже под управление организационного комитета [ЧМ-2018]».

«Уже на всех стадионах проведены тестовые именно матчи, не менее трех на каждом стадионе. Поэтому надо сказать, что с каждым следующим матчем мы отлаживали работу всех служб, и эксплуатационных служб, и работу системы безопасности, волонтеров, контролеров, распределителей», — рассказал глава Минспорта.

25 мая президент России Владимир Путин после церемонии награждения иностранных инвесторов на полях ПМЭФ подписал футбольный мяч чемпионата мира по футболу.