Внешний вид вестибюлей 11 станций метро Москвы изменят к ЧМ-2018

Архитектурно-художественная подсветка вестибюлей изменится на 11 станциях московского метро в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018.

Сейчас работы, в частности, ведутся на станциях «Автозаводская», «Рижская», «Театральная», «Добрынинская» и «Библиотека имени Ленина». Завершиться они должны до 1 июня, сообщает RNS со ссылкой на «Вечернюю Москву».

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, до конца лета пройдет комплексная реставрация еще 14 станций столичной подземки. Среди них — «Красные Ворота», «Динамо», «Чистые пруды». Планируется восстановить исторический облик вестибюлей станций.

Также на лето намечен технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии московского метро от «Раменок» до «Рассказовки».