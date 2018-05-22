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Внешний вид вестибюлей 11 станций метро Москвы изменят к ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Архитектурно-художественная подсветка вестибюлей изменится на 11 станциях московского метро в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018.

Сейчас работы, в частности, ведутся на станциях «Автозаводская», «Рижская», «Театральная», «Добрынинская» и «Библиотека имени Ленина». Завершиться они должны до 1 июня, сообщает RNS со ссылкой на «Вечернюю Москву».

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, до конца лета пройдет комплексная реставрация еще 14 станций столичной подземки. Среди них — «Красные Ворота», «Динамо», «Чистые пруды». Планируется восстановить исторический облик вестибюлей станций.

Также на лето намечен технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии московского метро от «Раменок» до «Рассказовки».

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