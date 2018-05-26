Названа самая представительная делегация на ПМЭФ-2018

Делегация США оказалась самой представительной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). Об этом 26 мая рассказал советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его словам, Соединенные Штаты направили в Петербург более 500 человек. «Вторыми идут японцы и французы», — подчеркнул Кобяков, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 мая называл самой крупной делегацией на форуме китайскую в составе 200 человек. Также он назвал Китай самым крупным торгово-экономическим партнером для России во время встречи с зампредседателя КНР Ван Цишанем.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в разговоре с «Известиями» отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лично посетив ПМЭФ, признали роль и место России.

ПМЭФ ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум проходит c 24 по 26 мая. Ключевой темой дискуссий стало создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.