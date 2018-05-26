«Это может заставить людей развернуться и уйти»

Американский бизнес может уйти из России в случае введения уголовной ответственности за соблюдение санкций, считает президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко. В интервью МИЦ «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума он рассказал о тревогах предпринимателей из США, способах сотрудничества между странами и «локальных» методах Дональда Трампа.

О делах в Петербурге

— Вы участвовали в заседании, бизнес-диалоге, который назывался очень просто — «Россия — США». Наверное, это ключевое мероприятие в контексте текущего политического процесса. Бизнес продолжает работать, добиваться своих целей, несмотря ни на что. По крайней мере вы об этом говорили. Насколько политическая ситуация сейчас влияет на отношения наших стран именно в плане экономики и финансов?

— Да, бизнес продолжает добиваться своих результатов. Эти результаты обнадеживающие. 2017 год был для членов Американской палаты хорошим относительно предыдущих, 2018-й обещает быть еще лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, государственная политика и межгосударственные отношения в крупном плане решают всё. И если завтра Россия решит выставить все американские компании, нас здесь не будет. Если завтра Соединенные Штаты решат, что санкции будут абсолютным запретом, нас тоже здесь не будет. Мы очень зависим от межгосударственной политики и мы очень надеемся, что она останется разумной и не зайдет за пределы такой, скажем, неприятной помехи.

— Вы услышали мнение участников форума, в том числе политиков, о том, каким может стать влияние ПМЭФ на бизнес-диалог? Есть ли возможность вот здесь, пока еще отношения более-менее сохранились, решить все вопросы, чтобы проблем больше не было в дальнейшем?

— Петербургский форум — это очень важная реперная точка, раз в год мы встречаемся, бизнес-диалог дает возможность людям высказаться. Этот формат позволяет встретиться в одном месте людям, которые принимают решения, оказывающие огромное влияние на нашу судьбу. Со своей стороны мы имеем возможность повлиять на собственную судьбу, объясняя свою ситуацию и стараясь продвинуть нужные нам решения или отменить ненужные.

О потрясениях от Трампа

— Давайте перейдем к личностям. Насколько предсказуема политика президента США Дональда Трампа? Многие воспринимают его как бизнесмена. Это ему помогает или наоборот? Убил ли он в себе бизнесмена и стал исключительно политиком?

— У меня есть впечатление, что он привык работать как предприниматель на уровне бизнеса, который влияет больше на свое окружение ближайшее, может быть, на местность со своим проектом, на город. Но не глобально. Та тактика и те приемы, которые можно применять в бизнесе на локальном уровне, влияют на весь мир, когда ты становишься президентом. И вот это поведение бизнесмена, когда он влияет на весь мир и устраивает потрясения неожиданные, интересно увидеть. Если это просто его старая привычка и он не замечает эти эффекты. Или он может теперь подумать: «Ах, теперь я должен немного по-другому себя вести». Мне кажется, он привык вести себя как бизнесмен и продолжает это делать. А эффекты от этого куда более глобальные.

— Вы часто общаетесь с бизнесменами и представителями крупных компаний. Как они оценивают политику Белого дома?

— Американской экономике очень трудно спорить с теми результатами, которые были предоставлены за последний год-полтора. Рост бизнеса куда выше, раскрепостили правила, избыточный бюрократизм убрали, налоговое бремя облегчено, то есть очень много хорошего, что повлияло положительно на бизнес. В области международных отношений, торговли картина несколько другая.

О страданиях от санкций

— Как санкции и контрсанкции влияют на деятельность американских компаний? Устраивает ли их нынешнее положение дел?

— Мы опрашиваем наши компании раз в год, и буквально сейчас получили последний результат. 84% компаний — членов Американской торговой палаты в России говорят, что санкции им помеха. Они мешают их бизнесу. 25% сказали, что в результате санкций они отложили инвестиционные проекты. То есть да — санкции влияют, и влияют они нехорошо.

— Ответные меры России могут каким-то образом на них повлиять?

— Контрсанкции меньше. Но такие инициативы, как уголовная ответственность за соблюдение санкций, могут обернуться попросту запретом на ведение бизнеса. Это может заставить людей развернуться и уйти, потому что никто не готов ставить своих сотрудников под уголовную ответственность. А выбор между Россией и США, если уж поставлен такой выбор, достаточно очевиден для многих компаний. И, к сожалению, он не в пользу России.

О партнерах и раздражителях

— Для вас, как президента Американской торговой палаты в России, сейчас, наверное, период серьезных испытаний. Как русскому американцу удается справляться с давлением?

— К счастью, я финансируюсь только членами платы и работаю на них. Правительство для меня — внешний...

— ...раздражитель?

— Контрагент. Владимир Владимирович [Путин] пользуется термином партнер. И российское правительство, и американское правительство — партнеры. Это влиятельные арбитры, которые устанавливают правила игры. И поэтому, конечно, ответственно нам надо с ними работать. Оказывают ли они давление? Ну через санкции оказывают. А так, чтобы мной кто-то командовал... Мной командует мой совет директоров, и это члены моей палаты.

— Приходит к вам бизнесмен, допустим, и жалуется: «Я хочу работать с русскими, а мне не дают, и там и тут ограничивают». Диалог в таком контексте перерастает в плоскость какого-то совместного обсуждения?

— Когда это конкретная компания и ее проблема связана с определенным недоразумением регулятивным, тогда мы можем помочь. А если это чисто конкурентная вещь, то это не наше дело. Мы лучше, когда мы занимаемся проблемами общими, которые охватывают много компаний.

— Какой вы видите главную задачу Американской торговой палаты в эти непростые дни?

— Сегодня главная наша задача, чтобы не было уголовной ответственности в России за соблюдение санкций. Сейчас она основная. А на следующей неделе, может быть, будет уже другая. Ситуация меняется очень быстро.

— Есть ли еще какие-то реальные рычаги у Американской торговой палаты для того, чтобы улучшить отношения между нашими странами?

— Конечно, у нас есть очень хорошее «оппозиционирование», как я люблю говорить. У нас отношение с каждым из государств лучше, чем у них между собой. Поэтому нам двери открыты и в Вашингтоне, и в Москве. И мы можем донести интересы бизнеса и той и другой стороне. Очень не хочется попадать в роль посредника. Это несвойственно нам, но, к сожалению, в данной ситуации мы чаще попадаем в эту позицию.

О запросе на дружбу

— Россияне, представители крупного бизнеса и предприятий, фигуранты многочисленных санкционных списков от Белого дома, от Госдепартамента. Не пострадают ли они от этого? Американский бизнес продолжит с ними работу? Хочет ли он этого?

— Это очень тонкий вопрос. Когда человек обозначается в санкционном списке, если он госчиновник или, скажем, служащий госкомпании, то мы можем работать с этим человеком и с госкомпанией в его роли как исполнительный директор или представитель той компании. Если это компания, чисто принадлежащая этому человеку, где у него контроль, то мы не имеем право работать с этой компанией. И это вот случай с «Русалом», который в последнее время очень гремит.

— Американский бизнес по-прежнему ищет варианты развития в России или он как-то притормозился?

— Он именно притормозился, а не остановился. Я сегодня встречался с компанией, которая мне сообщила, что собирается расширяться и прийти в Россию совершенно в ином качестве. Они вместо того, чтобы экспортировать издалека в Россию, будут здесь работать, развивать свою сеть продаж, обслуживающие центры и склады запчастей.

— Какой потенциал есть у нашей страны для американского бизнеса, какие отрасли или направления интересны американцам?

— Очень широкий набор таких отраслей, потому что население большое, страна богатая, она далеко-далеко от своего потенциала, поэтому потенциал роста еще больше, чем его реальные размеры. А размер уже существенный. Это первый или второй рынок потребительский среди европейских стран, если не считать Евросоюз одной страной. И в этом смысле Россия действительно очень интересный рынок и для потребительских товаров, и для промышленных. Россия старается строить свою индустрию, промышленность, обновляет инфраструктуру. Всё это требует серьезных технологий, продуктов и услуг, которые могут предоставить американские компании.

О жалобах и запретном плоде

— Давайте поговорим о Евросоюзе. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву и присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на ПМЭФ, разворот на Восток... Американцы, наверное, наблюдают за этим процессом? Потому что многие немецкие те же предприятия жалуются, что им сложно вести бизнес в таких условиях.

— Все жалуются. Немцы жалуются на нас, мы на немцев. Все жалуются на всех. Но скажу так, что американские компании, если разворот на Восток, мы на Востоке. Если разворот на Запад, мы на Западе. Большая часть торговли Америки с Россией — через Германию и другие европейские страны, где «дочки и филиалы американских компаний находятся. Из Китая очень много американского товара экспортируются в Россию, те же телефоны Apple, это все китайская сборка американских товаров. Моя рекомендация, если хотите, для России — внедряйтесь глубже, глубже, глубже в международные цепочки надбавленной стоимости. Вот «Русал», кстати, защитился именно так.

— У нас скоро стартует ЧМ по футболу. Парадоксальная статистика — больше всего билетов, несмотря на то, что в соревнованиях американская команда не участвует, купили граждане США. Наверное, это один из самых ярких показателей того, что люди, несмотря на санкции, хотят приехать в Россию, насладиться ее гостеприимством, праздником футбола. Что бы вы сказали по этому поводу?

— Меня это очень радует и немножко удивило. Может быть, это эффект запрещенного плода или эффект того, что в Америке все-таки живет весь мир?