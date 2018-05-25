«Достойное будущее нельзя создавать в одиночку»

Глобальное недоверие ставит под угрозу перспективы мирового роста, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Сегодня, по его мнению, необходимы не торговые войны и даже не перемирия, а «полноценный торговый мир». Россия, в свою очередь, нацелена на активное участие в мировых процессах: транспортный, энергетический и цифровой каркас страны планируется встроить в глобальную инфраструктуру.

Россия дорожит атмосферой доверия и открытости, в которой проходит ПМЭФ, заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума. По его словам, в кулуарах перед началом мероприятия директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призналась, что приятно удивлена этой доброжелательной атмосферой. Российский лидер подчеркнул: неформальный диалог особенно важен сегодня, когда система международных отношений проходит проверку на прочность, а условия для бизнеса динамично меняются.

Новое правило — нарушение правил

Мировая экономика добилась впечатляющих результатов, опираясь на свободу предпринимательства и устойчивые правила игры, однако сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а подрыв этих основ, отметил Владимир Путин в своем выступлении.

— Система многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями, вместо естественной, необходимой эволюции ломается, причем грубо. Правилом становится нарушение правил, — заявил он.

Разного рода изъятия, ограничения и санкции стали вполне официальным инструментом торговой политики многих стран, и некоторые государства вынуждены приспосабливаться и вводить зеркальные меры. Меняются и формы протекционизма, отметил президент РФ. От импортных пошлин и скрытых субсидий идет переход к использованию очевидно надуманных предлогов для подавления конкурентов или вымогательства уступок.

— В этом зале много представителей бизнеса, и вы хорошо знаете, что выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. В глобальном масштабе такое поведение целых государств, особенно центров силы, чревато самыми негативными, если не разрушительными последствиями. Это аксиома деловой практики, — сказал Владимир Путин.

Вместе с непредсказуемостью колоссальных технологических перемен такое пренебрежение нормами может привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался или давно уже не сталкивался, считает президент России.

— Он затронет всех без исключения участников мировых экономических отношений. Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста, — подчеркнул российский лидер.

«Нужен торговый мир»

На ПМЭФ Владимир Путин призвал к сохранению целого ряда договоренностей. В том числе — в рамках Всемирной торговой организации.

— ВТО, конечно, неидеальна. И тем не менее нерешаемых проблем в системе ВТО тоже нет. Отказываться от нее, не создав ничего взамен, — значит разрушить сложившийся баланс. И тогда в торговых спорах не будет ни истцов, ни ответчиков. Кто прав, будет решать только сила, — предупредил Владимир Путин.

Позже он заявил о необходимости сохранить и другую важнейшую международную сделку — по Ирану. По мнению президента РФ, из-за отказа от нее могут пострадать многие, и нужно работать со всеми участниками соглашения, прежде всего — с США.

Конечно, мир меняется, и с ним должны меняться институты и правила, отметил российский лидер. Однако эти правила должны быть прозрачны и едины для всех и соблюдаться всеми участниками международных экономических соглашений. По мнению российского президента, сегодня мировому сообществу нужно создать легитимный механизм изменений, который позволит избавиться от устаревших норм, но при этом сохранить всё лучшее, создавая новые инструменты.

В некоторых сферах — например, на новых технологических рынках — правила игры только формируются. Речь идет в том числе о доступе к информации, защите интеллектуальной собственности, прав потребителей цифровых сервисов и услуг. По большинству из этих тем переговоры уже запущены, сказал Владимир Путин. Потребуется кропотливая работа и терпение, но альтернативе совместной выработке правил для глобальной экономики не существует, уверен глава государства.

— Сегодня нам нужны не торговые войны и даже не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир, — заявил он, добавив, что роль доверия как фактора развития будет возрастать.

Открыто и восприимчиво

Тем временем внутри страны планируется расширять «пространство свободы», рассказал Владимир Путин на ПМЭФ. Курс на снятие барьеров и либерализацию законодательства отвечает интересам и запросам граждан, пояснил глава государства.

— Будем формировать такие условия для ведения бизнеса, для работы в России, которые будут соответствовать самым высоким стандартам, в том числе это касается и поддержки деловых инициатив, — подчеркнул он.

Президент также указал на необходимость быть восприимчивыми для новых идей и технологий. Еще одним важным принципом он назвал открытость страны, ее нацеленность на активное участие в мировых процессах и интеграционных проектах. Власти намерены встроить транспортный, энергетический и цифровой каркас России в глобальную инфраструктуру, сообщил глава государства. Таким образом будут открыты возможности для граждан, отечественного и иностранного бизнеса, а роль страны в мировой транспортной и коммуникационной системе усилится.

Владимир Путин также обратил внимание, что, продвигаясь вперед, РФ рассчитывает использовать и перенимать лучшие практики и достижения других стран.

— Достойное будущее нельзя создавать в одиночку. Действительно неограниченные перспективы открывает только сотрудничество и сложение сил, — подчеркнул он.

Президент заверил, что Россия настроена именно на такое взаимодействие.