За счет чего Москве удалось добиться увеличения объема иностранных инвестиций, насколько эффективна городская программа поддержки наукоемкого бизнеса и о туризме как новом драйвере экономики.Об этом в интервью МИЦ «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума рассказала вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущетвенно-земельных отношений Наталья Сергунина.

— На Москву приходится почти 50% прямых иностранных инвестиций. Как город привлекает инвесторов?

— Еще 7 лет назад Москва начала проводить целый комплекс мер, стимулирующих инвестиционную активность. И сегодня результат очевиден. Благодаря проделанной работе объем инвестиций в основной капитал в прошлом году вырос почти до 2 трлн рублей. Это рекордный показатель, превышающий в реальном выражении результаты 2010 года более чем в 1,7 раза. Только по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) Москва за последние 5 лет заключила контракты на 800 млрд рублей.

Причина успеха — продуманная экономическая политика, гарантирующая защиту инвестиций и государственную поддержку. Так, для резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» региональная налоговая нагрузка может быть снижена на 25–47%, предусмотрены льготные займы под 5% годовых на срок до 5 лет. К 2025 году объем инвестиций в ОЭЗ превысит 23 млрд рублей, при этом будет дополнительно создано 7,5 тыс. рабочих мест.

Среди объективных преимуществ Москвы в сравнении с другими финансовыми центрами — развитая инфраструктура и высококлассные кадры. Наш город — крупнейший мировой транспортный узел, включающий 5 международных аэропортов, 3 речных порта, 17 направлений федеральных автомагистралей. Для локализации современных производств и инновационных проектов создана целая экосистема, которая состоит из технопарков и индустриальных парков. Зона покрытия 4G-сетями — 99% территории города.

Количество трудящихся в Москве — 7,2 миллиона. Это примерно 10% от общего показателя по стране. Половина работающего населения столицы в возрасте от 25 до 64 лет имеет высшее образование.

Кроме того, Москва — огромный рынок сбыта. Оборот розничной торговли составляет 15% от общероссийского. А годовой объем потребительских расходов превышает 10 трлн рублей. По этому показателю мы на третьем месте в Европе.

С 2016 года город предоставляет дополнительные гарантии инвесторам, реализующим промышленные и высокотехнологичные проекты в приоритетных отраслях. Для них предусмотрено возмещение убытков на случай изъятия собственности, введения дополнительных требований, запретов и ограничений, а также в случае действий или бездействия должностных лиц, препятствующих реализации инвестиционного проекта.

— Москва первой из российских регионов заключила офсетный контракт — с фармацевтической компанией «Биокад». В каких сферах планируется заключать такие контракты в будущем?

— В ближайшие месяцы Москва объявит новый конкурс на условиях офсетного контракта. Город получит 31 лекарственное средство, а победитель конкурса инвестирует в локализацию производства не менее 3 млрд рублей за 4 года. В дальнейшем офсетные контракты будут заключаться в сферах транспорта и ЖКХ.

Москва как крупнейший заказчик в России стремится к максимально эффективному расходованию бюджетных средств. В случае с закупкой лекарств Москва реализует программу импортозамещения, создает условия для предсказуемых цен и бесперебойной поставки жизненно важных препаратов.

В ближайшие годы в рамках первого офсетного соглашения в столице откроется производство лекарств, которые необходимы онкобольным.

Когда планировалось заключение первого офсета, безусловно, мы прорабатывали вопрос экологии, анализировали то, как могут быть построены сами заводы и как они могут производить лекарства. В результате у поставщика-инвестора в договоре обозначены жесткие обязательства по экологическим требованиям к заводу: санитарно-защитная зона не менее 50 м, вывоз отходов и прочее. Кроме того, корпуса будут строиться в строгом соответствии с GMP.

Если же говорить о предмете офсета — о лекарствах, то номенклатура двух контрактов сформирована с учетом текущей и перспективной потребности жителей нашей страны и направлена на импортозамещение и фармацевтическую безопасность.

Уверена, что подобного рода производство обеспечит нас высококачественными лекарствами, создаст новые рабочие места, расширит налоговую базу столицы.

— В 2016 году Москва утвердила программу поддержки промпредприятий. Каковы ее результаты, она оправдала ожидания?

— Безусловно, оправдала. Поддержка города помогла промышленным предприятиям Москвы создать высокотехнологичные рабочие места и экспортировать свою продукцию за границу. Сейчас в столице сосредоточено 10% промышленного производства всей страны.

Программа поддержки эффективных предприятий и перспективных инвестпроектов действует с 2016 года. Они могут получить особый статус для льготного налогового режима — «технопарк», «промышленный комплекс», «индустриальный парк», «якорный резидент», «инвестиционный приоритетный проект».

Их уже получили 78 предприятий. Они инвестировали в экономику Москвы 83,7 млрд рублей и создали 97 тыс. рабочих мест.

Мы видим, что программа действительно полезна для экономики столицы. Рассмотрим на примере. 40 городских промышленных комплексов в 2016–2017 годах инвестировали в свою модернизацию 5,1 млрд рублей. А объем предоставленных нами льгот за тот же период составил почти 1,2 млрд рублей. Получается, каждый рубль господдержки привлек 4,2 рубля частных инвестиций.

Аналогичная ситуация и с технопарками. Размер льгот с 2016 по 2017 год — 1,7 миллиарда рублей, а сумма частных инвестиций в развитие — более 5,3 млрд рублей. То есть на 1 рубль поддержки со стороны города приходится 3,1 рубля вложений самих технопарков.

— Конкурентна ли продукция московских предприятий на иностранных рынках? Каковы объемы экспорта и что преимущественно экспортирует Москва?

— Москва вышла на траекторию уверенного роста высокотехнологичного производства и сейчас успешно конкурирует по многим направлениям с ведущими мегаполисами мира.

В столице работают более 5 тыс. компаний-экспортеров, которые поставляют товары в 189 стран мира. Причем три четверти экспортных товаров идет в европейские страны, включая Италию, Нидерланды, Германию, Францию, Великобританию, Польшу.

Мы обеспечиваем 20% высокотехнологичного несырьевого экспорта всей России. За 2017 год объем экспорта Москвы приблизился к 10 трлн рублей. Роста удалось добиться, в частности, за счет аэрокосмической отрасли и IT-сектора.

Успешно завершился прошлый год и для участников проекта «Сделано в Москве». 15 предприятий впервые получили валютную выручку. Улучшились результаты и у их более маститых коллег: показателен пример компании «Неофотоникс корпорэйшн», она увеличила экспортную выручку в 30 раз — до $350 тыс. У фирмы «НПФ «БИОСС» итоги года тоже впечатляют, ее экспортный доход вырос в 12 раз — до $250 тыс.

— Здесь, на ПМЭФ, Москва презентует экосистему для технологичного бизнеса. Из чего она состоит?

— Для построения экономики будущего просто необходимо развивать инновационную инфраструктуру. Сегодня мы видим, что наукоемкий бизнес чувствует себя в городе комфортно. База для развития инновационных производств создана практически с нуля.

Если в 2014 году в Москве работали 4 технопарка, то сейчас их уже 33. В 2016 году столица получила в управление особую экономическую зону, сейчас называется «Технополис «Москва». Эта площадка для реализации перспективных научно-технических проектов: от задумки и первых испытаний до серийного производства. В течение 10 лет на ее территории будет действовать нулевая ставка по налогам на прибыль, имущество, землю и транспорт.

В перспективе вся инновационная инфраструктура Москвы — особая экономическая зона, технопарки — станет частью мегаструктуры: единого городского научно-производственного кластера. В него же будут интегрированы высокотехнологический предприятия и НИИ. Главная задача — повышение кооперации их для выпуска конкурентоспособной продукции. Об этой идее мэр Москвы Сергей Собянин в апреле докладывал президенту Владимиру Путину. Сейчас уже создается проект развития кластера.

В Москве функционирует порядка 20 тыс. организаций, формирующих инновационную инфраструктуру, в том числе более 750 научно-исследовательских организаций, более 5 тыс. высокотехнологичных производственных компаний, госкорпорации, 33 технопарка, центры коллективного пользования, центры инжиниринга, прототипирования и многие другие.

Тем не менее мы видим, что из-за разных форм собственности, ведомственной принадлежности и отсутствия горизонтальных связей они мало взаимодействуют друг с другом. Поэтому Москва вместе с Министерством промышленности и торговли поставили амбициозную задачу — объединить все ключевые институции.

Это не предполагает передачу прав на управление какими-либо компаниями или имуществом. Кластер, прежде всего, будет коммуникационной, информационной и кооперационной площадкой. Также его резиденты получат дополнительные меры поддержки.

Для облегчения доступа ко всей инновационной экосистеме Москвы создан портал iMoscow — удобный онлайн-навигатор и своего рода единое окно для технологичного бизнеса, уже работающего или только присматривающегося к Москве.

Еще одна полезная площадка — Цифровое деловое пространство, открытое в конце 2017 года. Оно предназначено прежде всего для обмена опытом: проведения встреч, форумов с участием экспертов, инвесторов и предпринимателей.

— Туризм называют новым драйвером московской экономики. Каков его вклад в экономику города?

— Туризм — мощнейший драйвер московской экономики. Сегодня об этом можно говорить как о факте. Хотя еще несколько лет назад положение дел было принципиально иным. До 2014 года туризм в Москве был по большей части деловым. Затем из-за внешних обстоятельств туристической сфере грозила стагнация или как минимум снижение темпов роста. Всё изменилось, когда в городе начали проводить различные уличные фестивали и праздники. Столица переориентировалась на перспективные туристические форматы, главным образом на событийные и культурно-познавательные.

С 2012 года фестивали проводятся регулярно. Для посетителей организуется торговля в специальных шале, проводятся мастер-классы, концерты, выставки. Фестивальные площадки открываются в каждом округе, в том числе в Троицке и Зеленограде. Городские фестивали в 2017 году посетили 62 млнчеловек. Это рекорд. Рекордным оказалось и количество туристов — больше 21,5 млн. В этом году ждем еще больше гостей — в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Теперь об экономической составляющей. На программу «Моя улица» и проведение фестивалей с 2015 по 2017 год было направлено 140 млрд рублей. Но за счет дополнительных поступлений от туризма и проведения фестивалей эта сумма уже окупилась. А в 2018 году доходы от туризма и фестивалей превысят затраты на благоустройство на 35 млрд рублей.

То есть речь, по сути, идет не о расходах, а об инвестициях. И это инвестиции в будущее каждого москвича. Ведь за счет заработка на фестивалях и туризме реализуются в том числе городские социальные программы.